Il suono delle campane di San Pietro nel giorno di Natale

(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 A seguito della benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, le campane di San Pietro hanno suonato per salutare il Natale. Per l'occasione speciale ha suonato anche il campanone, detto Valadier, del peso di 9 tonnellate e con un diametro di due metri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev