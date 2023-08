Il salvataggio dei Vigili del fuoco di una mandria di ovini dalle acque di un torrente in Piemonte

EMBED





(Agenzia Vista) Gravellona Toce, 29 agosto 2023 Le immagini del salvataggio da parte dei Vigili del fuoco di una mandria di ovini in difficoltà tra le acque del torrente Strona, alla base del pilone del ponte sulla SP 29 al confine tra i comuni di Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. Hanno proceduto ad imbragare una per volta tredici capre e due pecore che sono poi state riportate al piano strada utilizzando l'autogrù e riconsegnate in buone condizioni ai proprietari che le hanno prese in custodia. /Immagini vigilfuoco.tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev