Il Presidente svedese Kristersson: "Finta esecuzione Erdogan? Sabotaggio contro di noi"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 gennaio 2023 "A Stoccolma ieri delle persone hanno provato a mostrare il loro punto di vista sull'adesione della Svezia alla Nato in un modo disgustoso raffigurando il presidente Erdogan in una scena che somigliava a un'esecuzione. Questo è qualcosa di negativo in tutti i sensi" che "vediamo come un atto di sabotaggio contro la nostra richiesta di adesione alla Nato che vale sia per la Svezia che per la Finlandia". Lo ha dichiarato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, nella conferenza stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev