Il Presidente Mattarella depone una corona di fiori sotto la lapide commemorativa di Aldo Moro

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 Le immagini del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della deposizione di una corona di fiori sulla lapide commemorativa di Aldo Moro in Via Caetani. Erano presenti anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev