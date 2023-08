Il Presidente Mattarella acclamato al suo arrivo ad Argenta: "Sergio! Sergio!"

(Agenzia Vista) Argenta, 25 agosto 2023 Le immagini dell’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Argenta, in Provincia di Ferrara, in occasione della deposizione di una corona di fiori da parte in occasione dell’anniversario della morte di don Giovanni Minzoni. Il Presidente è stato acclamato dai presenti, che inneggiavano al suo nome, e con i quali si è anche fermato per saluti e strette di mani. /Immagini Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev