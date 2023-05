Il Presidente della Knesset Ohana: "Governo vuole raggiungere consenso su riforma giustizia"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 L'attuale governo di Israele "vuole raggiungere un consenso sulla riforma della giustizia. Dopo, Israele sarà ancora più democratico di oggi, perchè daremo ancora più peso alle scelte degli elettori. Non ci sarà una dittatura, ma un aumento della democrazia. La Corte suprema sostiene di avere l'autorità di invalidare le leggi" e che il dibattito è incentrato su chi debba nominare i giudici della Corte suprema. Il governo ha proposto un cambiamento per avere un numero maggiore di membri (della Corte suprema) eletti dai deputati. Significa che vogliamo instaurare una dittatura? Non è stata fatta una campagna informativa adeguata. Lo ha dichiarato il presidente della Knesset, il parlamento di Israele, Amir Ohana, durante un'audizione informale davanti alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato, rispondendo alle domande sulla riforma giudiziaria, contestata da parte della popolazione israeliana da mesi attraverso manifestazioni in tutto il Paese. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev