Il presepe di Piazza San Pietro scolpito in legno dai maestri artigiani di Sutrio, le immagini

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 8 dicembre 2022 Le immagini del presepe di Natale di Piazza San Pietro realizzato interamente in legno dai maestri artigiani di Sutrio. Il presepe è stato scolpito a mano, su una superficie di 116 mq, con 18 statue in legno di cedro illuminate da 50 punti luce. Per realizzarlo, nessun albero è stato abbattuto mentre la culla del Bambino Gesù, interamente prodotta con materiale di recupero, è stata scolpita dalla radice di un albero sradicato durante la tempesta Vaia del 2018. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev