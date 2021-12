Il Premio Nobel Parisi ringrazia i 317 ricercatori che hanno collaborato alla sua teoria

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2021 Parisi ha raccontato la storia delle ricerche per elaborare la teoria che lo ha portato a vincere il Premio nobel in una conferenza stampa, alla fine della quale ha ringraziato i 317 colleghi che hanno collaborato alla stesura, con una grafica che comprende tutti i loro nomi, le cui dimensioni corrispondono al numero di lavori scritti in collaborazione. Fra tutti, spicca il nome del fisico teorico Enzo Marinari, che con Parisi ha scritto più di cento lavori scientifici. Premio Nobel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev