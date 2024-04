Il pilota Ferrari Leclerc lancia "Lec", il marchio di gelati "senza sensi di colpa"

(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2024 Con il sorriso in volto, Charles Leclerc ha lanciato, a Milano, il marchio di gelati “Lec”, nato dal connubio tra una delle sue passioni e il ricordo della sua infanzia, trascorsa a guardare le gare in TV proprio con un gelato al fianco: si tratta di un progetto che sposa le idee di Nicolas Todt, suo manager, e di due nomi di riferimento del gelato italiano, ovvero Guido Martinetti e Federico Grom, coloro che hanno fondato il marchio di gelato artigianale “Grom”, prima di venderlo. “Lec” verrà distribuito nei supermercati e avrà cinque gusti iniziali: Vanillalove, Peanut Caramel Tango, Swirly Pistachi-Oh! e il Salt Carammmel, oltre al Chocolate Crunch che, Leclerc, ha paragonato “alla Ferrari, perché croccante”. Una sfida, quella di Leclerc, per dare a tutti un gelato “senza sensi di colpa”, come ha affermato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev