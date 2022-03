Il minuto di silenzio della Polizia nelle città dell'Ucraina in memoria delle vittime della guerra

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 17 marzo 2022 60 rintocchi scandiscono il video dedicato al minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina. La Polizia ucraina ha osservato un momento di raccoglimento in tutte le città vittime dell'invasione russa. / Telegram Верховна Рада України Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev