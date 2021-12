Il ministro Franceschini presenta "100 opere tornano a casa": "Distribuiamo la bellezza ovunque"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2021 "Ci sono centinaia di migliaia di opere nei depositi dei grandi musei italiani perché magari non hanno spazio per esporli. In questo caso le opere escono dal buio dei depositi per essere finalmente esposti. In questo modo distribuiamo la bellezza dappertutto" così il ministro della Cultura Dario Franceschini a margine della presentazione a Palazzo Barberini a Roma dell'iniziativa "100 opere tornano a casa" sull'esposizione di opere custodite da decenni nei depositi dei musei italiani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev