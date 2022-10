Il ministro degli Esteri Tajani riceve la sua omologa francese. Tra i temi energia e Ucraina

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2022 Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato alla Farnesina la sua omologa francese, Catherine Colonna. Nel solco del Trattato del Quirinale, il Ministro Tajani ha manifestato la volontà di intensificare ulteriormente la cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia, che rappresenta uno dei principali partner economici del nostro Paese, nonché un fondamentale alleato all’interno dell’Unione europea, della NATO, del G7 e del G20. Come sottolineato dal Ministro Tajani, l’azione internazionale dell’Italia rimane ispirata ai valori europei e atlantici condivisi con la Francia. Il colloquio ha permesso di avviare un coordinamento tra i due Ministri sui temi europei, nella comune consapevolezza che le scelte decisive per gli interessi nazionali avvengono nel quadro dell’Unione europea. In particolare, sul tema dell’energia, hanno convenuto sull’importanza dei risultati dell’ultimo Consiglio Europeo del 20-21 ottobre, auspicando una piena e rapida applicazione degli impegni assunti in quell’occasione. Allo stesso tempo, si sono riservati di approfondire in futuro temi centrali per il futuro dell’Unione quali la riforma del Patto di Stabilità e Crescita, il dossier migratorio e il rafforzamento della difesa europea. I Ministri Tajani e Colonna hanno confermato il forte e totale sostegno di Italia e Francia a pace e giustizia in Ucraina, l’impegno comune per l’indipendenza e la libertà del Paese, così come il mantenimento di un atteggiamento di massima fermezza nei confronti della Federazione Russa. Le immagini dell'incontro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev