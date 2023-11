Il ministro degli Esteri Tajani incontra la sua omologa Annalena Baerbock a Berlino

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in missione a Berlino ha incontrato la Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. I due ministri hanno parlato della collaborazione tra Italia e Germania in vari ambiti: la guerra in Ucraina e in Palestina, i Balcani ecc. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev