Il messaggio di Putin alla Nazione: "Pugnalati alle spalle, traditori saranno puniti"

EMBED





(Agenzia Vista) Russia, 24 giugno 2023 "Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle. Tutti coloro che hanno scelto la via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari. Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla nazione in diretta tv dopo la ribellione del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev