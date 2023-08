Il messaggio di Metsola per la giornata dell'indipendenza ucraina: "Vi auguro un futuro europeo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 agosto 2023 “Vi auguro pace, libertà, giustizia e un prosperoso futuro europeo. Il vostro coraggio, la vostra determinazione nel respingere l’invasore è un’ispirazione per l’Europa e il mondo”, le parole di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, in un videomessaggio condiviso in occasione della giornata dell’indipendenza ucraina. /Immagini Twitter Roberta Metsola Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev