Il messaggio di Draghi per il Law Enforcement Forum

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2021 "L’arrivo dei fondi del programma Next Generation EU è una grande sfida per tutti i Paesi dell’Unione Europea e in particolare per l’Italia. La credibilità delle istituzioni italiane e il futuro dell’economia dipendono dalla nostra capacità di spendere bene e con onestà. L’Italia è determinata a prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di frode e di infiltrazione criminale nell’utilizzo dei fondi che finanziano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a tutela dei suoi cittadini, delle sue imprese e dell’Unione Europea", così Mario Draghi nel messaggio inviato al Law Enforcement Forum e letto da Vittorio Rizzi, vice capo della Polizia. / Youtube Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev