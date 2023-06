Il libro di Maurizio Sansone “Anno XXXIII dopo Diego”: "Calcio a Napoli adeguato a grandezza città"

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2023 “C’è la grande gioia per la festa, e anche una idea di Napoli che non è più quella del riscatto degli anni di Maradona. È una città cambiata, e il calcio si è adeguato alla grandezza e alla crescita di quest’ultima. La grande riscoperta di un certo storico che 33 anni fa era depresso. E poi questa lunghissima cavalcata che ha portato alla preparazione della festa, che ancora oggi continua. Questo ho voluto raccontare, un parallelismo ma anchenunal cavalcata verso questa gioia enorme arrivata dopo 33 anni”, le parole di Maurizio Sansone, autore del libro “Anno XXXIII dopo Diego”, in occasione della conferenza stampa di presentazione di quest’ultimo presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev