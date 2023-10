"Il lavoro che cambia", l'analisi della situazione al convegno di E-work con Assolavoro. Lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 “Il lavoro che cambia: tra esigenze di vita e bisogni delle imprese”. È questo il titolo del convegno promosso da e-work - gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni hr per aziende e multinazionali - che ha visto protagonisti, a Roma, rappresentanti delle istituzioni, del mondo datoriale e delle agenzie per il lavoro, per un confronto sui cambiamenti che stanno rivoluzionando il mondo del lavoro, sia dal punto di vista dei lavoratori, sia da quello delle imprese. Al convegno, introdotto da Paolo Ferrario, Amministratore delegato e presidente del gruppo e-work e aperto dai saluti di Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro, assente per impegni istituzionali, ha partecipato Walter Rizzetto, presidente della xi commissione parlamentare lavoro pubblico e privato, Roberto Capobianco, Presidente nazionale di Conflavoro Pmi e Agostino Di Maio, general manager di Assolavoro, l'associazione di categoria delle agenzie per il lavoro. "e-work si occupa di Lavoro da 23 anni: ne abbiamo vissuto i cambiamenti di contesto e normativi, ne abbiamo raccolto le evoluzioni, offrendo soluzioni adeguate ad esigenze nuove", ha dichiarato Paolo Ferrario, Amministratore delegato e presidente di e-work. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev