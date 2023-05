Il Governatore Fontana consegna onorificenza a Bruno, il 94enne che sventa stupro a Milano

(Agenzia Vista) Milano, 16 maggio 2023 Non ci ha pensato due volte il signor Bruno, 94enne di origini siciliane, ma residente dal 1958 in via Washington a Milano, a intervenire per salvare la sua vicina di casa, vittima di un tentativo di stupro. Era il pomeriggio del 10 maggio quando, la signora, una dottoressa di 42 anni, suona alla porta di Bruno per chiederle aiuto. Un 23enne era infatti entrato in casa sua e aveva tentato di stuprarla dopo averla picchiata violentemente. Bruno ha tenuto sotto tiro l'aggressore con la sua scacciacani in modo da permettere ai carabinieri di arrestarlo. Oggi, per ringraziarlo di questo gesto eroico, il presidente della Regione, Attilio Fontana, gli ha consegnato una piccola scultura che rappresenta la 'Rosa camunà, come massima onorificenza della Lombardia. L'iniziativa fa seguito alla visita che l'assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, aveva rivolto all'uomo nell'immediatezza dei fatti per complimentarsi del grande coraggio messo in campo. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev