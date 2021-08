Il governatore di NY Cuomo si dimette: "Rapporto procura falso, ma mi scuso con donne offese"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 10 agosto 2021 "Il rapporto della procura è falso, ma ciò non vuol dire che non ci siano 11 donne che ho veramente offeso. Ci sono. E per questo, mi scuso profondamente". Lo ha detto il Governatore di New York Andrew Cuomo, annunciando le sue dimissioni dopo le accuse di molestie sessuali. Gov NY Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev