Il flashmob dei giovani di Coldiretti contro il cibo sintetico a Palazzo Chigi

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 Flashmob dei giovani agricoltori della Coldiretti che da tutta Italia sono scesi in piazza davanti a Palazzo Chigi per dire no al cibo sintetico, con un presidio lampo organizzato in occasione del consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev