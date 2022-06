Il direttore di Passaggi Festival Belfiori: "Decima edizione un successo, l'appuntamento è al 2023"

(Agenzia Vista) Pesaro, 27 giugno 2022 “Noi siamo molto contenti di come andata, in nove giorni abbiamo avuto quasi duecento eventi. Questa sera abbiamo chiuso con Guccini e Dionigi e in piazza ci sono 4mila persone. C'è attenzione al libro. Il prossimo Festival sarà la terza settimana di giugno e sul tema decideremo", le parole di Giovanni Belfiori sulla X edizione di Passaggi Festival dedicata al tema "Con dubbia ragione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev