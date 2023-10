Il cast de Il Mare Fuori conquista il red carpet di Alice nella Citta, le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2023 Un boato di acclamazioni ha accolto i membri del cast de "Il Mare Fuori" a via della Conciliazione. Sul red carpet di Alice nella Città sono arrivati Alessandro Orrei, Antonio D'Aquino, Clotilde Esposito, Desiree Popper, Domenico Cuomo, Enrico Tijani, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, insieme al regista Ivan Silvestrini. Numerosi fan della serie si sono riunuti davanti all'Auditorium Conciliazione per seguire il red carpet di Alice nella Città per assistere alla proiezione in anteprima delle prime due puntate della nuova stagione della serie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev