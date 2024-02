Identificazione manifestanti pro Navalny, Piantedosi: "Governo non reprime dissenso politico"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 Va respinta ogni suggestione che vi sia un disegno del Governo per reprimere il dissenso politico e che questo disegno sia eseguito dalle forze di polizia nel corso dei servizi di ordine pubblico. Non vi è e non potrà mai esserci una direttiva ministeriale in tal senso e neanche indicazioni volte a cambiare le regole operative di gestione dell’ordine pubblico da sempre improntate a cautela e professionalità a prescindere dal colore politico del Governo in carica. La presenza delle forze di polizia è espressione dell’esigenza fondamentale della democrazia ovvero che il dissenso, anche quello più aspro, possa essere sempre manifestato senza alcun timore o censura e in piena sicurezza”, ha spiegato il ministro Piantedosi rispondendo al Question Time alla Camera sul tema dell’identificazione dei manifestanti pro Navalny a Milano. Fonte video Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev