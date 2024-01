I vigili del fuoco recuperano un cane caduto in una cavità rocciosa

(Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 I Vigili del Fuoco di Lanusei, coadiuvata da una squadra specializzata in tecniche SAF speleo alpino fluviali, il 28 dicembre sono intervenuto in località Monte Arista in agro di Cardedu per il soccorso ad un cane rimasto intrappolato all'interno di una conca rocciosa. Vista la complessità dell'intervento, la sala operativa della Direzione regionale Sardegna ha inviato il personale USAR urban search and rescue regionale. Il lavoro sinergico tra le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenuti dai Comandi di Nuoro e Cagliari e coordinati dal funzionario, ha permesso di riconsegnare il cane in buono stato di salute al proprietario. Courtesy Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev