I ladri della "Casa di carta” alla Sapienza: flashmob Consulcesi contro il numero chiuso a Medicina

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 3 settembre 2021 Flashmob in stile “La casa di carta” organizzato davanti alla sede della Sapienza a Roma contro il numero chiuso per la Facoltà di Medicina. L’idea è di Consulcesi che ha scelto i personaggi della nota serie per protestare contro il sistema previsto in tutta Italia per accedere alla facoltà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev