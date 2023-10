"I giorni della Ricerca", Mattarella consegna i premi Airc

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2023 Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha consegnato il Premio AIRC “Credere nella Ricerca” a Federfarma, per l’impegno profuso in attività di sensibilizzazione e in iniziative per il sostegno alla ricerca sul cancro; al prof. Antonio Pescapé dell’Università Federico II di Napoli, per aver contribuito a diffondere la conoscenza della missione di Fondazione AIRC tra le nuove generazioni; a Mara Venier per il suo impegno continuativo a fianco di AIRC nel sostenere, attraverso le trasmissioni televisive, la ricerca sul cancro. Il Premio scientifico biennale AIRC “Beppe della Porta” è stato consegnato al Prof Andrea Necchi dell’Ospedale San Raffaele di Milano per gli studi pioneristici sull’utilizzo dell’immunoterapia neoadiuvante nel carcinoma della vescica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev