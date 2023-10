Hamas, Tajani: Lavoriamo per evitare conclusione tragica per ostaggi

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 "Noi lavoriamo per evitare che ci sia una conclusione tragica per gli ostaggi. Siamo favorevoli a corridoi umanitari per l'evacuazione dei prigionieri e ripeto, siamo convinti che il tentativo di Hamas sia quello di impedire qualsiasi tipo di dialogo tra il mondo arabo e Israele", le parole del ministro Tajani al Cairo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev