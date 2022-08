Guterres: "Sarà Aiea a stabilire modalità ispezione a centrale di Zaporizhzhia"

(Agenzia Vista) Ucraina, 19 agosto 2022 "Spetta all'AIEA decidere come, quando e come sviluppare un'ispezione o una visita alla centrale di Zaporizhzhia", le parole del segretario generale dell'Onu Guterres durante una visita al porto di Odessa, in Ucraina. / Youtube Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev