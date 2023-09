Guterres (Onu): Obiettivi sviluppo sostenibile non sono solo un elenco, non lasciarli indietro

(Agenzia Vista) New York, 19 settembre 2023 "Otto anni fa, gli Stati membri si sono riuniti in aula per adottare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sotto lo sguardo del mondo, compresi 193 giovani sul balcone con in mano lampade blu di speranza, avete fatto una promessa solenne e promesso di costruire un mondo di salute, progresso e opportunità per tutti. La promessa di non lasciare indietro nessuno e la promessa di pagare per questo. Questa non era una promessa fatta l’uno all’altro come diplomatici nella comodità di questa Camera. È sempre stata una promessa alle persone. Persone schiacciate sotto le ruote della povertà. Persone che muoiono di fame in un mondo di abbondanza. Intere comunità letteralmente sull’orlo della devastazione a causa del cambiamento climatico. Quindi gli SDG non sono solo un elenco di obiettivi. Portavano le speranze, i sogni, i diritti e le aspettative delle persone ovunque. Eppure oggi solo il 15% degli obiettivi sono rispettati e molti stanno andando indietro. Invece di non lasciare indietro nessuno, rischiamo di lasciarci alle spalle gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi, Eccellenze, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile hanno bisogno di un piano di salvataggio globale, e sono profondamente incoraggiato dai dettagli e dall’ampia bozza di dichiarazione politica che stiamo esaminando qui oggi, in particolare il suo impegno a migliorare l’accesso dei Paesi in via di sviluppo al carburante necessario per un progresso costante", le parole del segretario generale dell'Onu Guterres aprendo il vertice sugli obiettivi di sviluppo sostenibile nella sede dell'Onu a New York. / Immagini Youtube Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev