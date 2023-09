Guterres: E' tempo di un compromesso globale, democrazia è in pericolo e autoritarismo in marcia

(Agenzia Vista) New York, 19 settembre 2023 "La democrazia è in pericolo. L’autoritarismo è in marcia. Le disuguaglianze crescono e la loro velocità aumenta. Di fronte a tutte queste sfide e altro ancora, il compromesso è diventato una parolaccia. Il nostro mondo ha bisogno di abilità politica, non di abilità nel gioco e di ingorghi. Come ho detto al G20, è tempo di un compromesso globale La politica è compromesso. La diplomazia è un compromesso. Una leadership efficace è un compromesso. I leader hanno la responsabilità sociale di raggiungere un compromesso nella costruzione di un futuro comune di pace e prosperità per il nostro bene comune", le parole del segretario generale dell'Onu Guterres aprendo l'assemblea generale. / Immagini Youtube Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev