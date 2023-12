Guidoni (Ania): "Collaboriamo con la Polizia per contrastare l'evasione assicurativa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Con la Polizia Stradale da anni portiamo avanti progetti per favorire la sicurezza stradale. La fondazione Ania è molto impegnata in questo. Il progetto 'Plate Check' mira a colpire l'evasione assicurative, un fenomento di inciviltà sicura. Infatti chi non ha l'assicurazione e fa un incidente tendenzialmente scappa. Ciò fa sì che chi subisce l'incidente potrà essere risarcito solo tramite il fondo di garanzie per le vittime della strada, finanziato dal pagamento del premio di tutti i cittadini onesti che si assicurano. Combattere questo fenomeno significa non solo favorire la sicurezza stradale ma anche premiare chi onestamente si assicura" lo ha detto Umberto Guidoni, segretario generale della fondazione Ania, a margine della conferenza “Tecnologia al servizio della prevenzione e della sicurezza stradale. Strategie e risultati dell’attività del progetto Plate check". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev