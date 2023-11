Guidi: Premier donna esempio, ma per alcuni è dispetto, caz.. Rossomando lo riprende: Non è al bar

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "Se abbiamo bisogno di esempi vincenti nelle donne, possibile che per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio donna e quasi sembra che abbia fatto dispetto a troppa gente? Ma non dà coraggio a milioni di donne sapere che per la prima volta c'è un presidente del Consiglio donna, cazzo, come si fa a negare la realtà". Sono le parole in Aula del senatore Antonio Guidi di Civici d'Italia-Noi Moderati, mentre si discute del ddl Roccella. "I termini da usare in Aula non sono quelli da bar", lo riprende perciò la presidente di turno, la dem Anna Rossomando. "Ho usato provocatoriamente un simbolo fallico", replica il senatore. "La Lingua italiana offre una possibilità tendente all'infinito", contro replica Rossomando", con Guidi che poi aggiunge: "ho ottenuto il risultato che volevo e chiedo scusa". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev