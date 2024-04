Guerra Ucraina, Zelensky: "Oltre alle armi serve giustizia per garantire la sicurezza" -

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2024 "Cari amici, vi ringrazio per la vostra inalterata fede nella giustizia. La giustizia è la linea da cui può iniziare il movimento verso una pace sicura. Le armi offrono protezione fisica, ma è la giustizia che restituisce il senso di sicurezza alla vita, che era protetta con la forza delle armi. E la giustizia riporta anche il senso di prevedibilità in tutte le relazioni globali. Ogni potenziale aggressore dovrebbe sapere cosa lo aspetta se rovina la pace. È la giustizia che può garantire questo" lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo in collegamento con la conferenza per il Ripristino della Giustizia dell'Ucraina tenutasi a l'Aia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev