Zelensky: «Senza l'aiuto del Congresso Usa, l'Ucraina non potrà vincere»

EMBED





«Senza il sostegno del Congresso, sarà difficile per noi non vincere, ma addirittura restare così. Ecco perché è importante fare insieme cose concrete. E, naturalmente, volevo darvi un messaggio e chiedervi di pensare a cosa possiamo fare pubblicamente insieme, magari qualche messaggio forte, qualche passo forte solo per spingere il Congresso e gli americani a concentrarsi sull'Ucraina», le parole del presidente ucraino Zelensky alla piattaforma United24. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev