Guerra Ucraina, Rishi Sunak a Kiev annuncia nuovo sostegno da Gb

(Agenzia Vista) Kiev, 13 gennaio 2024 Il primo ministro britannico Rishi Sunak in visita a Kiev per annunciare un nuovo sostegno all'Ucraina, impegnandosi a fornire 2,5 miliardi di sterline (2,9 miliardi di euro) in aiuti militari per l'anno 2024/2025. Si tratta di un aumento di 200 milioni di sterline rispetto ai due anni precedenti. Salutando la determinazione di Kiev a difendersi di fronte all'invasione russa, Sunak ha dichiarato che "anche il Regno Unito non vacillerà". "Saremo al fianco dell'Ucraina nel momento più buio e nei tempi migliori che verranno", ha dichiarato. Fonte video: Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev