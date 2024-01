Guerra Ucraina, Gentiloni: "Cruciale accordo Ue su fondi entro 2 settimane"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 gennaio 2024 "Credo che sia chiaro a tutti noi che dopo due anni di guerra l'Ucraina stia combattendo per i nostri valori ma è stata anche in grado di gestire l'economia. E il sostegno economico dall'Europa è necessario da questo punto di vista. Abbiamo ancora due settimane prima del vertice del primo febbraio per raggiungere un buon accordo". Lo ha dichiarato il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all'Ecofin. "L'anno scorso abbiamo stanziato 18 miliardi in sostegno dell'Ucraina e ora abbiamo la proposta della Commissione per lo Strumento per l'Ucraina e chiediamo con forza un accordo nelle prossime settimane due settimane. E chiediamo sostegno di tutti i partner internazionali, non è solo un compito europeo. Ma è cruciale dal punto di vista europeo", ha aggiunto. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev