Guerra Ucraina, Fratoianni: "Da comici russi abbiamo scoperto che Meloni era d'accordo con noi"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Fummo gli unici a schierarci contro l'invio degli armamenti da parte del nostro Paese, perché abbiamo sempre saputo che il nostro ruolo non poteva ridursi a prendere parte e a tifare. Dovevamo agire per una soluzione. Sapevamo che la scelta di inviare armi avrebbe progressivamente cancellato lo spazio della diplomazia e ogni ragionevole prospettiva di pace. Fa male aver scoperto dalla telefonata di due comici i russi che non eravamo gli unici a pensarlo. Fa male sentire dalle parole della Meloni che non eravamo gli unici a pensarla così. Chiedo alla premier: che cosa dobbiamo aspettare ancora? Quante madri ucraine devono continuare a perdere i loro figli? Quanti madri russe devono continuare a perdere i loro figli mandati al macello da Vladimir Putin, perché in tanti e tanti capiscano quello che Giorgia Meloni aveva già capito ma che non ci ha mai voluto dire?" lo ha detto Nicola Fratoianni, intervenendo al congresso di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev