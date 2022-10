Guerra Ucraina, Fico: “Trovare via d’uscita rispettando i diritti di popolo e istituzioni ucraine”

(Agenzia Vista) Roma 7 ottobre 2022 “Non so la data o il luogo della manifestazione per la pace in Ucraina, ma è molto importante parlare di pace perché la guerra va fermata rispettando al 100% i diritti del popolo ucraino e delle sue istituzioni. Si deve trovare via d’uscita per fermare la guerra, questo è il punto oggi ferma l’adesione al cento per cento al patto atlantico e l’Unione Europea”. Lo ha dichiarato il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico in Piazza del Parlamento a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev