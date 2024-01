Guerra Ucraina, Crosetto: "Russia punta su conflitto di logoramento"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "La Russia sembra sostanzialmente intenzionata a puntare a un conflitto di logoramento, nella convinzione che, nel lungo periodo, le opinioni pubbliche occidentali si stancheranno e ci saranno defezioni tra i Paesi sostenitori di Kiev". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Aula alla Camera. "In questo senso è inevitabile l'influenza che potrebbero generare le prossime scadenze elettorali negli USA e in Europa", ha aggiunto. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev