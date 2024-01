Guerra Ucraina, Crosetto: "Presupposto della pace è un giorno in cui non cadano bombe russe"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 Il presupposto della pace è un giorno in cui non cadano le bombe russe, non un giorno in cui gli ucraini smettano di difendersi. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle repliche alle comunicazioni alla Camera. "La morte dell'Ucraina si porterebbe dietro la morte di un pezzo della democrazia", ha avvertito Crosetto. La difesa "è un prerequisito della sicurezza, che è un prerequisito della stabilità" e "la stabilità porta alla pace", ha osservato il ministro. "Non esiste, nei tempi in cui viviamo, una nazione che può permettersi di mettere da parte la difesa, ce lo dimostra anche il Mar Rosso. Non lo vorremmo, ma viviamo in tempi di scelte difficili", ha spiegato Crosetto. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev