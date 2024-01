Guerra Ucraina, Crosetto: "Piegandoci a regola del più forte perderemmo spazi libertà"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "La comunità internazionale negli anni ha deciso di fermare i conflitti, dandosi delle regole. Quello è il diritto internazionale. Noi siamo con forza e determinazione soltanto ribadendo questo, che se noi accettiamo che riprenda nel mondo la regola del più forte, se il consesso delle nazioni si piega alla regola del più forte, se il consesso delle nazioni decide di girarsi dall'altra parte per comodità politica, per tranquillità economica, per poter continuare a fare gli affari, di fronte a violazioni di questo tipo, pezzo dopo pezzo, senza che se ne accorgiamo noi stessi le nostre opinioni pubbliche, perderemo spazi di libertà, perderemo spazi di democrazia, perderemo spazi di sicurezza". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sugli aiuti all'Ucraina. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev