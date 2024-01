Guerra Ucraina, Crosetto: "2024 anno cruciale conflitto, supporto a Kiev per aprire negoziati"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Il 2024 sarà un anno cruciale del conflitto". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso delle comunicazioni alla Camera in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. "L'Italia supporta dall'inizio e con determinazione ogni azione per favorire l'apertura di un confronto diplomatico e per arrivare a una soluzione negoziale che non sia disgiunta da una pace giusta" ha aggiunto il ministro sottolineando che allo stesso tempo il sostegno da parte del nostro paese all'Ucraina resta "forte e totalmente inalterato". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev