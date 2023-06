Guerra Ucraina, Cavo Dragone: "Cina e Russia tentano di espandere influenza nel Sud globale"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 "La Cina e la Russia stanno conducendo una vasta e deliberata offensiva a livello politico e diplomatico per espandere la loro influenza nel Sud globale. Molti dei Paesi del cosiddetto Sud globale hanno mantenuto un atteggiamento neutrale in merito all'invasione russa dell'Ucraina". Lo ha affermato il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alla commissione Difesa della Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev