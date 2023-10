Guerra Israele Hamas, Meloni: “Soluzione a lungo termine è fare due Stati”

(Agenzia Vista) Egitto, 21 ottobre 2023 “Continuare a lavorare su una soluzione a lungo termine che è può essere solamente la soluzione dei due stati, c’è un lavoro pregresso che è stato fatto che va ripreso e secondo me va costruito con una tempistica precisa, chiaramente ci vuole un grande impegno da parte della Comunità Internazionale, non facile se prima non si riesce a dare risposte che possono partire da una parte dal tema degli aiuti umanitari per la striscia di Gaza, su cui l’Italia lavorare, l’Unione Europea ha triplicato l’ammontare degli aiuti, dall’altra parte va fatto un lavoro sul tema degli ostaggi è un lavoro molto delicato che bisogna continuare a fare” lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al margine dei lavori del vertice per la pace in Cario. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev