Guerra in Ucraina, Zelensky: "La giustizia è più forte delle mura del Cremlino"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2024 "Proprio per amore della giustizia, affinché il male perda finalmente sia fisicamente nella realtà sul campo di battaglia, sia affinché le persone lo sentano convincente nei loro cuori. Solo per far sapere a tutti coloro che verranno al potere in Russia dopo Putin che la giustizia è più forte delle mura del Cremlino. Solo il nostro lavoro comune può garantire questo" lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo in collegamento con la conferenza per il Ripristino della Giustizia dell'Ucraina tenutasi a l'Aia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev