Guerra in Ucraina e a Gaza, Romeo (Lega): "Chiediamo alla premier di perseguire la via diplomatica"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 "Nessuna polemica. Nell'atto parlamentare conta ciò che il Senato ha chiesto al Governo, cioè attivarsi per perseguire soluzioni concrete per via diplomatica. Abbiamo cambiato solo le premesse dell'ordine del giorno. Il nostro intento era coinvolgere tutti i parlamentari. Non a caso non ci sono stati voti contrari. Un risultato importante. Abbiamo offerto alla premier una grande opportunità, in vista della presidenza del G7. Potrà far capire a tutti gli attori internazionali che per stare meglio bisogna chiudere questi conflitti" lo ha detto il senatore Romeo, capogruppo al Senato della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev