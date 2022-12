Guerra in Ucraina, Di Battista: “Se ci sarà la pace, sarà merito di Macron”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Sono d’accordo con la posizione assunta dal M5s sulla manovra e anche sul voto delle armi in Ucraina, l’ho detto dal primo giorno. Hanno votato il decreto madre, oggi grazie a Dio si sono resi conto che le sanzioni servono a dividere Russia e Ue a vantaggio degli Usa e l’invio di armi non ha posto fine alla guerra rapidamente, ma ha posto in essere un escalation. Sopratutto ha privato l’Italia di un ruolo storico di dialogo con la Russia che ora sta ricoprendo Macron. Se ci dovesse essere la pace sarà merito di Macron” Così Alessandro Di Battista a Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev