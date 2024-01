Guerra in Ucraina, Conte: "Ci opponiamo alla logica bellicista che ha portato solo morti e feriti"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 "Ancora una volta il Movimento 5 Stelle si conferma un'eccezione. Abbiamo votato no all'invio di ulteriori forniture militari all'Ucraina. Ancora qualche mese fa la premier Meloni scommetteva sulla vittoria militare sulla Russia, una scommessa che noi non abbiamo mai fatto. Riteniamo che sostenere quest'escalation militare allontani una via d'uscita. L'unica via d'uscita è il negoziato per la pace. Dobbiamo concentrare su questo tutti i nostri sforzi politici e diplomatici. Il risultato è un Governo che segue i dictat di Washington e si piega a questa logica bellicista di un'escalation militare che non porta frutti, se non morti, feriti e distruzioni. E' stata anche bocciata una nostra proposta di tassarem gli extraprofitti delle industrie belliche, che stanno lucrando con ingenti profitti. Questo permetterebbe una redistribuzione della ricchezza a favore di famiglie e imprese in difficoltà per carovita, carobenzina e caromutui. Invece dal Governo nulla, se non continuare a farsi detare la linea da altri" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev