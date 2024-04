Guerra in Israele, Tajani: "Lavoriamo affinché il buonsenso prevalga"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 "Spero che non ci siano ripercussioni. Sono vigile per quanto riguarda invece il traffico mercantile attraverso Suez e il Mar Rosso. Ecco perché la nostra Marina Militare protegge le nostre navi e lavoriamo tutti per la pace e lavoriamo tutti per de-escalation. Speriamo che il buon senso vinca e tutti si rendano conto che la guerra non serve a nessuno e provoca solo danni " lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, presso lo stand della Coldiretti, intervenendo a margine dell'inaugurazione di Vinitaly 2024 a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagievwttttw